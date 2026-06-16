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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de pencereden düşen çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de binanın 5’inci katındaki pencereden düşen çocuk öldü

        Nevşehir'de 11 katlı binanın 5'inci katındaki pencereden düşen Y.Y.E. (2), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Nevşehir'de pencereden düşen çocuk öldü

        Nevşehir'deki olay, saat 16.00 sıralarında Bekdik Mahallesi İdeal Sokak'taki 11 katlı binada meydana geldi. Binanın 5’inci katında oturan Y.Y.E., henüz belirlenemeyen nedenle pencereden zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen Y.Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başllatıldı.

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