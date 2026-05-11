        Nevşehir'de sağlık ekipleri balkona kilitlendi: 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de sağlık ekipleri balkona kilitlendi: 2 gözaltı

        Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilen evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlenen sağlık çalışanları polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 07:05 Güncelleme:
        Sağlık ekipleri balkona kilitlendi: 2 gözaltı
        Nevşehir merkezde, 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'nde bir apartman dairesinde N.Ö'nün rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

        Ambulansla adrese gelen sağlık ekibi, evde bulunan kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine zor anlar yaşadı.

        BALKONA KİLİTLEDİLER

        AA'nın haberine göre, kavga sırasında kardeşlerce balkona kilitlenen sağlık çalışanları bir süre burada mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

        İKİ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Polisin müdahalesiyle sağlık çalışanları balkondan çıkarılırken, bıçaklı saldırgan E.Ö. gözaltına alındı.

        Y.Ö. de sağlık kontrolü için götürüldüğü Nevşehir Devlet Hastanesinden çıkarılırken görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen Y.Ö. de gözaltına alındı. Gazeteciler ve sağlık ekibi şüphelilerden şikayetçi oldu.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Dyatlov Geçidi'ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        En güçlü bağlanma rekoru
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
