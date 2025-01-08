Baba ile oğlu kazada can verdi!
Nevşehir'i Derinkuyu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada Burhan Çelik ile oğlu Osman Çelik hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Nevşehir'de kaza, saat 12.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğala köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki otomobil ile Ali K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDIHayatını kaybeden Osman Çelik.
DHA'daki habere göre kazada Osman Çelik ile babası Burhan Çelik hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Ali K. ile yanındaki Yaşar K., Muhammed K. ve Metin Y. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.