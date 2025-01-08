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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir haberleri: Baba ile oğlu kazada can verdi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlu kazada can verdi!

        Nevşehir'i Derinkuyu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada Burhan Çelik ile oğlu Osman Çelik hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:06
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        Baba ile oğlu kazada can verdi!
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        Nevşehir'de kaza, saat 12.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğala köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki otomobil ile Ali K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Hayatını kaybeden Osman Çelik.
        Hayatını kaybeden Osman Çelik.

        DHA'daki habere göre kazada Osman Çelik ile babası Burhan Çelik hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Ali K. ile yanındaki Yaşar K., Muhammed K. ve Metin Y. yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Nevşehir
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