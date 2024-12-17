Kapadokya'da sis etkili oldu

Kapadokya bölgesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde sis, farklı güzelliği ortaya çıkardı. Sisle kaplanan bölgede turistlerin hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü.

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