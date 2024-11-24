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        GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:34
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        GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı
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        Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu trafiğe açıldı.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü kent merkezinde, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçmesiyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerince temizlik ve küreme çalışmasının yapıldığı Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kent çıkışında yolu kapatarak sürücüleri Niğde yoluna yönlendiren polis ekipleri, anonsla sürücüleri uyardı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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