Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar ve tipi engeli

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik düzenlenen ve olumsuz hava koşullarından dolayı 21 Kasım Perşembe gününden beri yapılamayan balon turları yarın da düzenlenemeyecek.

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