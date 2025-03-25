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        Nevşehir'de "Ümmet İftarı" programı düzenlendi

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesi, "Ümmet İftarı" programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:22
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        Nevşehir'de "Ümmet İftarı" programı düzenlendi
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesi, "Ümmet İftarı" programı düzenledi.

        Yeni Mahalle'deki Alibey Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Yer sofrasında bir araya gelen katılımcılar, hurma, simit, su ve zeytinle iftar yaptı.

        İHH Nevşehir Şube Başkanı Tuncay Sesli, yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahipleri, yetim çocuklar ve mazlum coğrafyalar için yürüttükleri yardım kampanyaları hakkında bilgi verdi.

        Programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İHH gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

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