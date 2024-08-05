Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin birinci günü sahne Bengü'nün oldu Sahne Bengü'nün oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu sezonki 7'inci ayağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin birinci gününde Bengü sahne aldı
Giriş: 05.08.2024 - 09:27 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:34
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Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahneye Bengü çıktı.
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Bengü, hayranlarıyla Göreme Festival Alanı'nda kurulan sahnede buluştu. Bengü; 'Sahici', 'Veto', 'Korkma Kalbim', 'Gezegen', 'İki Melek', 'Kuzum', 'Yaralı' gibi en sevilen şarkılarını on binlerce seveniyla hep bir ağızdan söyledi.