Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

New York belediyesi, düzensiz göçmenleri okulların spor salonlarına yerleştirecek

New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD'nin sınır eyaleti Teksas'tan New York'a otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerin sığınmacı olarak okullardaki spor salonlarına yerleştirileceğini duyurdu.

New York belediyesi, düzensiz göçmenleri okulların spor salonlarına yerleştirecek
AA

Adams, NY1 televizyonuna, “Buraları, bakmak isteyeceğimiz son yerlerden biri. Hiçbirimiz bu yönde adımlar atmak zorunda kalmaktan dolayı rahat değiliz.” dedi.

Bakılan yaklaşık 20 spor salonunun okul binasından ayrı olmasına dikkat ettiklerini söyleyen Adams, salonların hangi bölgelerde olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Adams, New York’a bu hafta sonu 15 otobüs düzensiz göçmen bekledikleri bilgisini de paylaşarak, “Gerçekten bu durum, şehrin insanlarına sunduğumuz her hizmeti etkileyecek ve bu tamamen yanlış. New York şehri ulusal bir sorunun yükünü taşımamalı." ifadelerini kullandı.

Brooklyn Bölgesi Belediye Meclis üyesi Ari Kagan, ilk kez 13 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye yetkililerinin devlet okulu 188’in müdürü ile okulun spor salonunun göçmenler için kullanılması amacıyla temasa geçtiğini duyurmuştu.

Kagan, "İnsanlar gerçekten endişeli, bu planı kimse desteklemiyor. Şu an okulun spor salonunda göçmen yok ama yarın ne olacağını kimse bilmiyor?" ifadelerini paylaşmıştı.

New York, ABD'de "barınma hakkı" yasasına sahip tek büyükşehir konumunda bulunuyor.

NEW YORK'TA DÜZENSİZ GÖÇMENLER SORUNU

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle ABD Başkanı Joe Biden'in göçmen politikasını protesto etmek için 2022 yaz sonundan itibaren düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş otellere ve kamplara yerleştirilmişti.

Belediye Başkanı Eric Adams, New York'a bir süredir akın eden düzensiz göçmenlerin, "şehrin kaynaklarını yok ettiğini" dile getirerek, "Washington'ın yanıt verme zamanı. Yeter artık." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediyesi Bütçe Direktörü Jacques Jiha da Haziran 2024'ün sonuna kadar düzensiz göçmen akınına 4,3 milyar dolar harcamak durumunda kalacakları tahminini paylaşmıştı.

Geçen bahardan bu yana en az 65 bin düzensiz göçmenin New York'a geldiği ve 36 binden fazla sığınmacının 120 değişik yerde hala belediyenin gözetiminde olduğu biliniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu: İşte, sohbet kilidi, kaydedilen mesajlar ve daha fazlası...
DÜNYA WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu!
Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı! 74 gün boyunca su altında yaşadı!
DÜNYA Su altında en uzun süre yaşayan insan rekoru kırıldı!
Trump, 2024 Başkanlık seçimleri adaylığı için partisinde en yakın rakibinin 43 puan önünde
DÜNYA Trump, parti içi adaylık yarışında açık ara önde
YSK'dan yurt dışı oy kararı
DÜNYA YSK'dan yurt dışı oy kararı
Almanya'da çevreciler ineklerini Meclis bahçesinde otlattı
DÜNYA Almanya'da çevreciler ineklerini Meclis bahçesinde ...
Fransa'da kilise istismarını önlemek için rahiplere QR kodlu kimlik zorunluluğu geliyor
DÜNYA Fransa'dan tacizci rahiplere karşı QR kodlu önlem
AB: Seçime yüksek katılım, Türk halkının demokratik hakkını kullanma taahhüdünün işareti
DÜNYA AB'den Türkiye'deki seçimlere ilişkin açıklama
Yurt dışı oy verme işlemleri 2. turda nasıl olacak? Hangi ülkelerde oy verme süresi kısaldı?
DÜNYA Yurt dışı oy verme işlemleri 2. turda nasıl olacak?
56 yaşındaki anneanne gelini hamile kalamayınca torununu doğurdu
DÜNYA 56 yaşındaki anneanne torununu doğurdu
Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı
DÜNYA Maske kalktı, "gülümseme eğitimi" başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.