New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,24 azalarak 37.983,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,46 azalışla 5.123,41 puana ve Nasdaq ​endeksi yüzde 1,62 kayıpla 16.175,09 puana indi.

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler artarken ABD'nin bazı büyük bankalarının açıkladığı ilk çeyrek bilançoları sonrası pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda 77,9 ile beklentilerin altına düştü.

JPMorgan Chase'in hisseleri, finansal sonuçları iyi olmasına rağmen net faiz gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,47 değer kaybetti. Citigroup'un hisseleri yüzde 1,7 ve Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 0,39 düştü.

ABD bu hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini yineledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, çeşitli enflasyonist baskılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyel bir durum olduğunu vurguladı.