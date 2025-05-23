New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyrederek 41.859,09 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 5.842 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 18.925,74 puana çıktı.

ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerle yükselen tahvil faizleri gerilerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun zamandır Kongre'den geçmesini istediği "vergi indirimi tasarısı", Temsilciler Meclisi'nde 1 oy farkla kabul edildi.

“KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

Söz konusu tasarıya ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, tasarının Amerikan halkına ciddi vergi indirimleri getireceğini vurgulayarak, "Şimdi sıra Senato'daki dostlarımızda. Bu tasarıyı en kısa sürede masama göndermelerini bekliyorum. Kaybedecek zamanımız yok" ifadelerini kullandı.

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Analistler, vergi indirimi tasarısının ABD'nin 36,2 trilyon dolarlık ulusal borcunu daha da artırabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Kongre Bütçe Ofisi, Cumhuriyetçilerin "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı tasarının ABD'nin ulusal borcunu gelecek 10 yıl içinde 3,8 trilyon dolar artıracağı tahmininde bulunmuştu.