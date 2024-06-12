New York Borsası’nda Martı için Türk bayrağı asıldı

Yerli ulaşım uygulaması Martı, teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye'yi dünyada temsil etmeye devam ediyor. New York Borsası, 150 Bin sürücüye ulaşan Martı’yı 232 yıllık binasına Türk bayrağı asarak kutladı.

YÜZDE 100 YERLİ BİR BAŞARI HİKAYESİ

Başarıyı NYSE’de Türk bayraklarıyla kutlayan Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, “Dünya bu devasa başarımızı görüyor ve bizi kutluyor. Şu an için Türkiye’de sadece 150 bin sürücümüz ve 3 milyon kullanıcımızın desteği ile ayaktayız. Eminim ki çok yakında ülkemizdeki diğer kurumlar da kutlamaya başlayacak ” dedi.