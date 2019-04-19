FORD
Bir süre önce yenilenen Kuga, New York'taki Ford standında Kuzey Amerika'daki ismiyle, yani Escape olarak sergilendi.
Otomobilin, yerini aldığı model göre daha küçük boyutlarda ve Focus'a hiç olmadığı kadar benzer bir tasarımda üretildiği görülüyor.
Bu durumun, Kuga ile aynı platformu paylaşan arazi odaklı bir SUV'a yer açma amacı taşıdığı belirtiliyor.
GENESIS
Hyundai'in premium markası Genesis, fuarda minik boyutlarda bir şehir otomobili konspeti sergiledi.
Agresif tasarıma sahip model, Genesis'in 'Mini'ye rakip bir model üreteceği yorumlarına neden oldu.
Elektrikli otomobilin, 350 kilometreye kadar menzil sunabildiği belirtiliyor.
HYUNDAI
Koreli üreticinin yeni orta sınıf sedanı, yerini aldığı modele göre daha iddialı tasarımı ile dikkat çekiyor.
Sedanların düşüşe geçtiği dönemde Hyundai'nin yeni Sonata ile gövde gösterisi yaptığı kaydedilirken, aracın Avrupa versiyonlarında bir stationwagon gövde tipinin sunulacağı belirtiliyor.
Otomobilin iç mekanında, Hyundai'nin yeni tasarım dili göze çarparken, yerini aldığı model göre kalite çıtasının artırıldığı görülüyor.
Hyundai'inin New York'ta sergilediği bir diğer model ise en küçük SUV'u Venue oldu.
Kona'dan daha küçük boyutlara sahip Venue'un, Creta modelinin yerini alması bekleniyor.
Yapılan açıklamaya göre, markanın diğer SUV modellerinin aksine Venue sadece önden çekişli olarak satışa sunulacak.
KIA
Habaniro isimli bir konseot tanıtan Hyundai'in kardeş markası Kia, söz konusu model ile gelecekte otomobillerinin nasıl görüneceği hakkında ip uçları verdi.
Kia Niro'nun gelecek nesline ilham kaynağı olması beklenen Habaniro, gücünü elektrikli motorundan alıyor.
Yapılan açıklamaya göre, otomobil tek şarjla 480 kilometre yol gidebiliyor.
LINCOLN
Ford'un lüks otomobiller üreten markası Lincoln, yeni SUV modeli Corsair'i New York'ta görücüye çıkardı.
Boyutları itibariyle markanın ilk kompakt SUV modeli olan Corsair, yıl içinde ABD'de satışa çıkacak.
MERCEDES-BENZ
Stuttgart merkezli üretici, New York'ta GLC Coupe modelinin makyajlı versiyonunu tanıttı.
MBUX multimedya sisteminin sunulmaya başlandığı aracın, fuıarda AMG GLC 63 isimli en güçlü versiyonu da yer aldı.
503 beygir gücünde 4 litreliık V8 motor ile donatılan araç, 0'dan 100 kms hıza 3.8 saniye içinde çıkabiliyor.
Fuarda bir çok modelin tanıtımının gerçekleştiği Mercedes standında en dikkat çeken otomobil ise markanın yenilenen en büyük SUV'u GLS oldu.
BMW X7 ile doğrudan rekabet edecek model, yedi kişilik oturma düzeni ile satın alınabiliyor.
Hibrit motor seçeneğinin sunulduğu GLS'de, Mercedes'in yeni nesil dört tekerlekten çekiş sistemine de yer veriliyor.
NISSAN
New York'ta spor otomobillerini sergileyen Nissan, Z ve GTR modellerinin 50'inci yılına özel geliştirilen otomobillerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Bu kapsamda sergilenen modellerden biri de 370 Z 50th Anniversary Edition oldu. 3.7 litre V6 motora sahip aracın 324 beygit güç ve 363 Nm tork değeri sunduğu belirtiliyor.
GT-R'nin 50'inci yılına özel geliştiren otomobili de sergileyen Nissan, aracın mavi rengi ile New York'ta görücüye çıkardı.
3.8 litrelik V6 motor ile donatılan otomobil, titanum egzos sistemi, elden geçirilen egzos manifoldu ve yeni turboşarjı ile ilgi uyandırdı.
GT-R'in en güçlü versiyonu olan NISMO ise, Nissan standının yıldızı oldu.
3.8 litrelik V6 motorlu araç, 592 beygir güç ve 652 Nm tork değeri sunuyor. Dört tekerlekten çekişli otomobil, 6 ileri çift kavrama otomatik şanzıman ile gücünü tekerleklere aktarıyor.
PORSCHE
Alman spor otomobil üreticisi Porsche, New York'ta 911 modelinin tavanı açılabilen Speedster versiyonunu sergiledi.
1948 yılında ortaya çıkan 356 Speedster modeline atıfta bulunan otomobilden, sadece bin 948 adet üretileceği açıklandı.
4 litrelik motoru bulunan 911 Speedster, 493 beygir güç üretirken, 460 Nm tork sunuyor.
SUBARU
Markanın artık bir kült haline gelen modeli Outback, yenilenmiş hali ile New York'ta otomobil severlerin karşısına çıktı.
Dış tasarımında yerini aldığı model göre büyük farklılıkları bulunmayan otomobilin, asıl yeniliği ise altyapısında ve iç mekanında kendisini gösteriyor.
Outback, Subaru'nun yeni nesil platformu üzerinde yükseliyor. Modüler platform Forester gibi markanın diğer modellerinde de kendine yer buluyor.
Aracın kokpiti ise XV ile başlayan tasarım çizgisini devam ettiriyor.
TOYOTA
Japon üretici, fuarda ürün gamındaki en küçük modeli Yaris'in Kuzey Amerika versiyonunu tanıttı.
Mazda 2'nin üzerinde geliştirilen modelin, yakında Kuzey Amerika'ya özel bir de sedan versiyonun sunulacağı belirtiliyor.
Yaris'in Mazda 2 ile benzerliği iç mekanda kendini daha net gösteriyor.
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