        Haberler Spor Basketbol NBA New York Knicks'ten üst üste 6. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        New York Knicks'ten üst üste 6. galibiyet!

        NBA'de New York Knicks, sahasında Washington Wizards'ı 145-113 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, sahasında Washington Wizards'ı 145-113 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini kazandı.

        Madison Square Garden'daki karşılaşmada Knicks'de Karl-Anthony Towns 26 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Knicks'in sezondaki 47. galibiyetine ulaştığı maçta Jalen Brunson 23, Josh Hart 16, Mikal Bridges 14 ve Mohamed Diawara 12 sayıyla maçı tamamladı.

        Sezonun 55. mağlubiyetini alan Wizards'da Jaden Hardy 25, Anthony Gill 18 ve Bub Carrington ise 14 sayı kaydetti.

        Bu maçla, Wizards sezonun üst üste 16. mağlubiyetini aldı.

        MALIK MONK, KINGS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

        Golden 1 Center'daki maçta Sacramento Kings, sahasında Brooklyn Nets'i 126-122 mağlup etti.

        Kings'de, Malik Monk 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Maxime Raynaud 22 sayı, 10 ribaunt ve Precious Achiuwa 14 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

        Nets'de Ben Saraf 22, Ziaire Williams ve Malachi Smith 18'er sayıyla oynadı.

