New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

Paylaşımda, "22.05.2023 tarihinde saat 03:00'te Türk Konsolosluğu'na kimliği belirsiz şahıs büyük bir levye ile çok sayıda cama vurarak camların kırılmasına neden oldu. Herhangi bir bilgi için bizi arayın veya anonim olarak internet sitemizden bir ipucu gönderin." ifadeleri yer aldı.