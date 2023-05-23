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New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

22 Mayıs'ta kimliği belirsiz bir saldırganın New York'taki Türkevi'ne demir levleyle saldırmasına Türkiye'den ve dünyadan sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken, ABD Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Son olarak New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medya hesabından saldırganın arandığına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    22 Mayıs günü sabaha karşı 03.14'te kimliği belirsiz bir kişi, New York'ta bulunan Türkevi'ne demir levleyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı. Saldırının ardından başta Türkiye ve ABD'den sert tepki geldi. 
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU TERÖRİSTİ BULMANIZ GEREKİYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yetkililerine seslendiği konuşmasında, "Türkevi orada size bir emanettir. Türkevinin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım." ifadelerini kullandı.
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    Türkevi'ne alçakça saldırı yapıldığını dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."  dedi. 
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    NYPD: SALDIRGAN ARANIYOR

    Saldırının ardından Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    New York Polis Departmanı (NYPD), kimliği belirsiz saldırganın arandığına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    Paylaşımda, "22.05.2023 tarihinde saat 03:00'te Türk Konsolosluğu'na kimliği belirsiz şahıs büyük bir levye ile çok sayıda cama vurarak camların kırılmasına neden oldu. Herhangi bir bilgi için bizi arayın veya anonim olarak internet sitemizden bir ipucu gönderin." ifadeleri yer aldı.
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    ABD DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin yerel kolluk makamları ile saldırıyı soruşturduğunu açıkladı.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    Günlük basın toplantısında konuşan Miller, Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, "New York'taki Türkevi'ne yönelik vandalizm haberlerini gördük. Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Hizmetleri soruşturma konusunda yerel kolluk makamları ile çalışıyor. ABD'de suç olan diplomatik misyonlara yönelik şiddeti ve vandalizmi kınıyoruz.” dedi.
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    BM KAPSAMLI ARAŞTIRMA TALEP ETTİ

    Birleşmiş Milletler (BM), Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını talep etti.
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, "Dün akşam hem Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği hem de New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne bir saldırı düzenlendi. Türkevi, BM binasının tam karşısında yer alıyor. Bu saldırıya ilişkin tepkiniz nedir?" sorusuna yazılı cevap verdi.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    Haq, "Tüm diplomatik yerleşkelere yönelik saldırıları kınıyor, New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNİ ZİYARET ETTİ

    Türkevi'ne yönelik saldırının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams, olay yerini ziyaret etti.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile olay yerini dolaşan Adams, saldırı hakkında bilgi aldı.

     

     
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

     

    Adams, Türkevi'nde, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için devam eden oy verme işlemini de yerinde inceledi.
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

    Ziyarete ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Başkonsolos Özgür, "Güvenlik önlemlerinin Türkevi'nin etrafında artırılmasını talep ettik. Daha evvel de benzer şeyler oldu. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Eskiden burada bir güvenlik kulübesi vardı. Bunun buraya 24 saat esaslı tekrar yerleştirilmesini talep ediyoruz. Türkevi'nin güvenliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedik." diye konuştu.
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor
  • New York'taki Türkevi'ne saldıran kişi aranıyor

 

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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