Newcastle- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle, Barcelona ile kozlarını paylaşıyor. Lig aşamasını ilk sekizde bitiren Katalanlar son 16'ya direkt katıldı. Öte yandan play off turunda Azerbeycan ekibi Karabağ'ı eleyen Newcastle son 16 turunda Barcelona'nın rakibi oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Newcastle- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş: 10.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
Devler Ligi'nin son 16 turunda Newcastle ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Hatırlanacağı üzere lig aşamasındaki ilk maçta Newcastle, Barcelona'yı ağırlamış, karşılaşmadan 2-1 mağlüp ayrılmıştı. Peki, Newcastle- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Newcastle- Barcelona maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
NEWCASTLE- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Newcastle- Barcelona maçı 10 Mart Salı (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
St James Park'ta oynanacak zorlu mücadele tabii spor'dan yayınlanacak.
NEWCASTLE MUHTEMEL 11
Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Tonali, Joelinton, Elanga, Ramsey, Gordon, Osula