Newcastle United: 1 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Newcastle United sahasında Manchester City'i ağırladı. Dev mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
M. City'nin golünü 35. dakikada Josko Gvardiol kaydederken; Newcastle bu gole 58'de Anthony Gordon'la (p) karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Man. City 14 puana yükseldi. Newcastle United ise 11 puana ulaştı.
Ligin 7. haftasında N. United deplasmanda Everton'la karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Fulham'ı ağırlayacak.