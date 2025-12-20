Newcastle United: 2 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Chelsea, deplasmanda Newcastşe United'la 2-2 berabere kaldı. 2. yarıda Reece James ve Joao Pedro'nun golleriyle 2-0'dan geri dönerek beraberliği kurtaran Chelsea, haftayı 29 puanla tamamladı. Newcastle United ise puanını 23'e çıkardı.
Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşılaştı. Sports Direct Arena'daki karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Newcastle United, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin golleriyle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
CHELSEA'DEN GERİ DÖNÜŞ
Chelsea, Newcastle United deplasmanında ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Chelsea, 49. dakikada Reece James ve 66. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Newcastle United 23, Chelsea ise 29 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.