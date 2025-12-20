Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Newcastle United: 2 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Newcastle United: 2 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Chelsea, deplasmanda Newcastşe United'la 2-2 berabere kaldı. 2. yarıda Reece James ve Joao Pedro'nun golleriyle 2-0'dan geri dönerek beraberliği kurtaran Chelsea, haftayı 29 puanla tamamladı. Newcastle United ise puanını 23'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 17:40 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea, geri dönse de kazanamadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Newcastle United ile deplasmanda karşılaştı. Sports Direct Arena'daki karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

        Newcastle United, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin golleriyle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

        REKLAM

        CHELSEA'DEN GERİ DÖNÜŞ

        Chelsea, Newcastle United deplasmanında ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Chelsea, 49. dakikada Reece James ve 66. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Newcastle United 23, Chelsea ise 29 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu