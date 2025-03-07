Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri döndü

Yıldız futbolcu, daha önce verdiği bir röportajda, “Her oyuncu ülkesini ve renklerini savunmak ister. Benim için her zaman büyük bir onurdu. Brezilya Milli Takımı için her zaman maksimumumu verdim ve yüzde 100’ümü sahaya koydum. Burası, en çok olmak istediğim yer” demişti.