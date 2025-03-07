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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Neymar, Brezilya Milli Takımı’na geri döndü - Futbol Haberleri

        Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri döndü

        Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kolombiya ve Arjantin ile yapacağı maçlar öncesinde aday kadro açıklandı. Suudi Arabistan'daki kariyerini sonlandırarak Brezilya ekibi Santos'a transfer olan Neymar, 1.5 yıl aradan sonra Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:44
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        Brezilya Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Neymar, Ekim 2023’ten bu yana ilk kez milli takıma çağrıldı. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dorival Júnior, 33 yaşındaki forveti Kolombiya (21 Mart) ve Arjantin (26 Mart) ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçları için kadroya dahil etti.

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        Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geri döndüğüm için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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        Yıldız futbolcu, daha önce verdiği bir röportajda, “Her oyuncu ülkesini ve renklerini savunmak ister. Benim için her zaman büyük bir onurdu. Brezilya Milli Takımı için her zaman maksimumumu verdim ve yüzde 100’ümü sahaya koydum. Burası, en çok olmak istediğim yer” demişti.

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        Suudi Arabistan’dan ülkesine dönerek ocak ayında Santos’a transfer olan Neymar, burada çıktığı yedi resmi maçta altı gole doğrudan katkı sağladı.

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        Gösterdiği performansla milli takım hayalini yeniden gerçeğe dönüştüren Brezilyalı yıldız, formunu milli takımda da sürdürmek istiyor.

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