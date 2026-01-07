Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Neymar resmen açıklandı: 1 yıllık imza! - Futbol Haberleri

        Neymar resmen açıklandı: 1 yıllık imza!

        Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, yıldız futbolcusu Neymar'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 07.01.2026 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılı aralık ayı sonuna kadar uzattı.

        2

        2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayı hedefleyen Neymar, Ocak 2025'te futbola başladığı Santos'a dönmüştü.

        3

        33 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2023'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi.

        4

        Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

        5

        Astronomik bonservis ücreti ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

        6

        Bu yıl başında futbola başladığı Santos'a dönen Neymar, Brezilya Serie A'da geçen nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlanmış ve yedek kulübesini işaret ederek 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya terk etmişti.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!