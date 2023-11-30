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        Haberler Magazin Nez Demir Dilan Polat’ın kayınpederinin görüntülerini yayınladı! Kavga anları şoke etti!

        Nez Demir, Dilan Polat'ın kayınpederinin görüntülerini yayınladı! Kavga anları şoke etti!

        Bir dönem Dilan Polat ile ortaklığı olan ve yakın arkadaşı olduğu bilinen fenomen isim Nez Demir, eski eniştesinin ortaya attığı iddialar sonrası Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın kavga görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:13
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        Lüks yaşantısı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tanınan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu, Can Doğu'nun da yer aldığı 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat davasından sonra eski ortaklarından biri olan Nez Demir’in de mal varlığına el konulmuştu.

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        Nez Demir'in eski eniştesi Ömer Turgut, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılarak Dilan Polat ve Demir'in yalandan kavga ettiği iddiasını gündeme getirmişti. Bunun üzerine güzellik merkezi sahibi olan Nez Demir, eniştesinin Sezgin Polat ile kavga ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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        Geçtiğimiz gün fenomenleri ifşa eden Alp Kılınç hakkında da açıklamalar yapan Nez Demir, Sezgin Polat ve eski eniştesinin kavga ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak altına: "Eski enişte şirkette usulsüzlük varsa neden üstüne almak istedin?" notunu düştü.

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        İşte Nez Demir'in sosyal medya hesabında yayınladığı kavga görüntüleri...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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