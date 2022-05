"MAHALLEDEN ARKADAŞLARIM"

Nez, Cihan Sezgin ile adı aşk dedikodularına karışmasının ardından konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Sevgili basın mensubu arkadaşlarım... Evet, 3 yıllık bir ilişkim geçtiğimiz aylarda bitti ama şöyle ki; bu resimdeki iki kişi de mahalleden arkadaşım. Evet, yemek yedik. Evet, beni evime bıraktılar ama her arkadaşım ile 'sevgili' yazmasak...

Size her zaman şunu söylüyorum; bir ilişkim şayet olursa ben zaten her sorunuzu cevaplar ve merak etmeyin çarşaf çarşaf resim paylaşırım. Evet, arkadaşlarım var ve daha bir sürü arkadaşım ile yemek yiyeceğim, eğlenecceğim ama her gördüğünüzle 'sevgili' yazmasak...