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Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

43 yaşına basan Nez, doğum gününde nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ortaokul yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, "İyi ki doğmuşum... Öyle güzel anılar ile doluyum ki... Her yaşadığım günüme şükrediyorum" dedi

HABERTURK.COM
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    2000'li yılların başlarında, 'Sakın Ha!' ve 'Her Şey Boş', gibi şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran Nez, 43 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, doğum gününde yıllar öncesini andı.
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    "BU FOTOĞRAF LONDRA YILLARIMDA ÇEKİLMİŞTİ"

    Ortaokul yıllarında Londra'da çekilen bu fotoğrafını paylaşan Nez, yeni yaşını, "Tam 43 yıl önce bu gördüğünüz kıvırcık suyu annesinin kollarına dünyaya geldi. İyi ki doğmuşum... Canım annem, ömrüm, her şeyim, en yakın dostum, sırdaşım, yaşama sebebim ama bizim ailede bir baba var ki her sene, 'Seni ben doğurdum.' der. Evet, tabik ki canım babam... Sizinle dolu olan bir dünya öyle kıymetli ki... Allah'ım sizi, ailemi başımızdan eksik etmesin. İyi ki beni doğurmuşsun, seni çok seviyorum! Bu fotoğraf Londra yıllarımda, orta ikinci sınıfta çekilmişti. Çoğunuz bilemez ama gerçek saç rengim böyle bir şey! İşte kızıl kafa Neziş... " sözleriyle kutladı.
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    "HER GÜNÜME ŞÜKREDİYORUM"

    Nostaljik bir paylaşımda bulunan ünlü isim, sözlerine, "Öyle güzel anılar ile doluyum ki... Her yaşadığım günüme şükrediyorum. Beni bu günlere getiren en başta annem, babam, canım ailem, öğretmenlerim ve canlarıma minnettarım. İyi ki varız... Her şey çok güzel ve daha da güzel olacak..." şeklinde devam etti. Nez'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Cem Davran
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Cem Davran
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    İbrahim Büyükak
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    İbrahim Büyükak
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Emel Sayın
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Emel Sayın
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Işıl Yücesoy
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Işıl Yücesoy
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Sevcan Orhan
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Sevcan Orhan
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Esra Dermancıoğlu
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Esra Dermancıoğlu
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Alina Boz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Alina Boz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Demet Akalın
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Demet Akalın
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Teoman
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Teoman
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Murat Yıldırım
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Murat Yıldırım
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Burcu Biricik
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Burcu Biricik
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Hilal Özdemir
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Hilal Özdemir
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Türkan Şoray
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Türkan Şoray
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Tarkan
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Tarkan
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Nilgün Belgün
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Nilgün Belgün
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Demet Şener
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Demet Şener
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Boran Kuzum
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Boran Kuzum
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Berdan Mardini 
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Berdan Mardini 
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Müge Anlı
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Müge Anlı
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Aydilge
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Aydilge
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Ege
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Ege
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Mabel Matiz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Mabel Matiz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Murat Boz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Murat Boz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Serenay Sarıkaya
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Serenay Sarıkaya
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Onur Buldu
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Onur Buldu
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Cüneyt Arkın
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Cüneyt Arkın
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Civan Canova
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Civan Canova
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Fazıl Say
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Fazıl Say
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Berfu Yenenler
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Berfu Yenenler
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Haluk Levent
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Haluk Levent
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Merve Boluğur
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Merve Boluğur
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Dilan Çiçek Deniz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Dilan Çiçek Deniz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Soner Sarıkabadayı
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Soner Sarıkabadayı
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Cem Yılmaz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Cem Yılmaz
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Aslı İnandık
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Aslı İnandık
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Mazhar Alanson
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Mazhar Alanson
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Ayşe Kökçü
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Ayşe Kökçü
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Deniz Pulaş
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Deniz Pulaş
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Aslıhan Karalar
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Aslıhan Karalar
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Bülent Şakrak
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Bülent Şakrak
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Meryem Uzerli
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Meryem Uzerli
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Rıza Kocaoğlu
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Rıza Kocaoğlu
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Serdar Ortaç
  • Nez: Tam 43 yıl önce bu kıvırcık dünyaya geldi!

    Serdar Ortaç

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