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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Benfica tur kapısını araladı! İşte Devler Ligi'nde günün sonuçları... - Futbol Haberleri

        Benfica tur kapısını araladı! İşte Devler Ligi'nde günün sonuçları...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları oynanan 6 maçla tamamlandı. Devler Ligi 3. eleme turunda Nice ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz temsilcisi 2-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2025 - 00:02 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:10
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        Benfica tur kapısını araladı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

        Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.

        Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

        Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

        Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

        Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

        Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

        Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

        Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

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