Yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan oğulları Nick Reiner, ilk kez mahkemeye çıktı. 32 yaşındaki oğul Reiner, Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, aralık ayında Los Angeles'taki evlerinde Rob Reiner ve Michele Singer Reiner'ı öldürmekten yargılandı. Nick Reiner, iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya.

Bir kamu avukatı tarafından savunulan Nick Reiner, duruşma sırasında, suçsuz olduğunu savundu. Sanığın duruşma esnasında yalnızca bir kez konuştuğu mahkeme, yeni duruşma tarihini 29 Nisan olarak belirledi.

Üç çocuğu olan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, 14 Aralık'ta Los Angeles'taki evlerinde ölü bulunmuş, oğulları Nick ebeveynlerini öldürmekle suçlanmıştı.

Nick Reiner'ın bağımlılıkla mücadele ettiği ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

Rob Reiner ve Michele Singer Reiner çifti ve üç çocuğu