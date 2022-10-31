"HİÇBİR AİLE MÜKEMMEL DEĞİLDİR"

Gerilimin odak noktasında olduğu ileri sürülen "gelinlik" konusuna da değinen Peltz, Victoria Beckham'ın, gelinliğini dikmek için yeteri kadar zamanı olmadığını, bu yüzden de başka bir modacıdan gelinlik giydiğini anlattı.

Beckham çifti ile aralarında bir kavga olmadığını da belirten Nicola Anne Peltz Beckham, "Hiçbir aile mükemmel değildir" açıklamasında bulundu.