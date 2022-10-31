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Nicola Anne Peltz Beckham: Hiçbir aile mükemmel değildir!

Nicola Anne Peltz Beckham, eşi Brooklyn Beckham'ın annesi Victoria Beckham ile arasında gelinlik yüzünden başlayan kavganın çeşitlenerek devam ettiği iddialarına yanıt verdi. Konuyla alakalı konuşan Peltz, "Aramızda kavga yok. Hiçbir aile mükemmel değildir" dedi

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  • Nicola Anne Peltz Beckham: Hiçbir aile mükemmel değildir! - Magazin haberleri

    İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham (23), 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, geçtiğimiz nisan ayında Miami'de nikah masasına oturmuştu.
  • Nicola Anne Peltz Beckham: Hiçbir aile mükemmel değildir! - Magazin haberleri

    "ARAMIZDA BİR KAN DAVASI YOK"

    Beckham çiftinin gelinleri Nicola Anne Peltz Beckham, "The Times"a röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Peltz, eşinin ailesi ile aralarındaki gerilim iddialarının odağında bulunan gelinlik konusunda da konuştu.

    ABD'li milyarder iş insanı Nelson Peltz ile eşi Claudia Heffner Peltz'in kızı olan 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz Beckham, eşinin ailesi ile aralarında bir "kan davası" olduğu iddialarını reddetti.
  • Nicola Anne Peltz Beckham: Hiçbir aile mükemmel değildir! - Magazin haberleri

    "HİÇBİR AİLE MÜKEMMEL DEĞİLDİR"

    Gerilimin odak noktasında olduğu ileri sürülen "gelinlik" konusuna da değinen Peltz, Victoria Beckham'ın, gelinliğini dikmek için yeteri kadar zamanı olmadığını, bu yüzden de başka bir modacıdan gelinlik giydiğini anlattı.

    Beckham çifti ile aralarında bir kavga olmadığını da belirten Nicola Anne Peltz Beckham, "Hiçbir aile mükemmel değildir" açıklamasında bulundu.
  • Nicola Anne Peltz Beckham: Hiçbir aile mükemmel değildir! - Magazin haberleri

    "BU BİR KAVGA DEĞİL"

    "Bu bir kavga, kan davası değil" ifadelerini kullanan Peltz, "Bunu her yerde görüyorum... 'Kavga, kavga, kavga' deniliyor. Bu bir kavga değil, bir kan davası değil" şeklinde konuştu.

    Ardından bu söylentilerin başlangıç noktasını anlatan Nicola Anne Peltz, "Sanırım bütün bu söylentiler düğünde Victoria Beckham'ın tasarladığı gelinliği giymediğim için başladı. Gerçek şu ki o gelinliği giymeyi çok istedim. Çok güzel olacaktı ve Brooklyn'in annesi onu benim için hazırlamış olacaktı ama sonuçta ben onun tasarladığı gelinliği giymedim" dedi.
  • Nicola Anne Peltz Beckham: Hiçbir aile mükemmel değildir! - Magazin haberleri

    "BENİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZDÜ"

    Düğününde, kayınvalidesinin kendisi için hazırladığı gelinliği giymenin kendisi için heyecan verici olduğunu belirten Peltz, "Haberlerde onun hazırladığı gelinliği giymemeyi baştan planladığımın yazılması beni gerçekten çok üzdü. Bu doğru değil" diyerek sözlerini noktaladı.

    Beckham ailesinin gelini Nicola Anne Peltz Beckham, "Victoria, atölyesinin, gelinliği yetiştiremeyeceğini söylediği için farklı bir tasarımcıya yöneldiğini" anlattı.
  • Nicola Anne Peltz Beckham: Hiçbir aile mükemmel değildir! - Magazin haberleri

    "O GELİNLİĞİ GİYMEK İSTEMEDİ" İDDİASI

    Nicola Anne Peltz Beckham, Brooklyn Beckham ile düğününde özel tasarım bir gelinlik giymişti.

    Nikah masasına oturmadan aylar önce Peltz'in Victoria Beckham'ın hazırladığı gelinliği giyeceği haberleri basına yansımıştı. Ancak törende farklı bir gelinlik giyince dedikodular ortaya atılmaya başlanmıştı.

    Victoria Beckham'ın hazırladığı gelinliği, Nicola'nın giymek istemediği ileri sürülmüştü.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram

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