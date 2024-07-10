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        Haberler Dünyadan Nicolas Cage 120 filminden sadece birini önerdi

        Nicolas Cage 120 filminden sadece birini önerdi

        'Leaving Las Vegas'daki 'Ben Sanderson' karakteriyle 1996'da Oscar ödülü kazanan, kariyeri boyunca 120 civarı filme imza atan Nicolas Cage, tek bir filmini tavsiye etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:01
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        Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, The New Yorker'a verdiği röportajda; "Tek bir filminizi tavsiye etmeniz gerekseydi, bu hangi filmi olurdu?" sorusuna yanıt verdi.

        1983 yapımı 'Valley Girl'de çıkış yaptığı başrolden bu yana aralarında 'Yüz Yüze', 'Melekler Şehri', 'Savaş Tanrısı' ve '60 Saniye' gibi önemli yapımların da olduğu yaklaşık 120 filmde yer alan 60 yaşındaki Nicolas Cage, 2021 yapımı draması 'Pig'i önerdi.

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        Nicolas Cage, bir zamanlar ünlü bir şef olan ve çok sevdiği domuzunu çalan hırsızların peşine düşen umutsuz bir münzeviyi canlandırdığı, Michael Sarnoski imzalı filmini; "Benim için halk şarkısı gibi bir film. Çok sessiz, nazik bir film, ki bu da geçmişte canlandırdığım yüksek enerjili ve abartılı karakterler nedeniyle insanların benim deli olduğumu düşünmesinin tam tersi" şeklinde anlattı.

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        Nicolas Cage ayrıca; "Bence oyunculuk artık, en azından benim için, daha ilginç ve daha kişisel" ifadesini kullandı.

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        'Pig', Nicolas Cage'in kariyerindeki en iyi eleştiri alan filmi oldu. Sinema yazarlarının övgü dolu yorumları sayesinde film, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 97 puan almayı başarmıştı.

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        1996'da 'Leaving Las Vegas' adlı filmle Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu, Hollywood'da yapay zekâ kullanımıyla ilgili endişelerini de dile getirdi. Cage; "Beni bir bilgisayara koyup göz rengimi ve değişimimi eşleştirmeleri gerekiyor; bilmiyorum. Vücudumu çalacaklar ve dijital yapay zekâ aracılığıyla onunla istediklerini yapacaklar. Umarım yapay zekâ değildir. Yapay zekâdan çok korkuyorum. Bu konuda düşüncelerimi her zaman dile getiriyorum" dedi.

        #Nicolas Cage
        #pig
        #film
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