"BİRKAÇ KEZ KENDİ KANIMI İÇTİM"



Öte yandan Nicolas Cage, geçtiğimiz haftalarda 'Renfield' adlı filmde başrolü paylaştığı Nicholas Hoult'la 'Bana İstediğini Sor' (Ask Me Anything) etkinliğine katılmıştı.



Oyuncuların oynadıkları karakter gibi yaşamaya çalıştığı metot oyunculuğu tekniğinin önemini vurgulayan bir kullanıcı, ikiliye "Filmin çekimlerinde hiç gerçek kan tüketildi mi?" sorusunu yöneltmişti.



Hakkında bilinmeyenleri anlatan 59 yaşındaki Cage, metot oyunculuğu sebebiyle olmasa da kullandığı dişler yüzünden kendi kanını içtiğini ifade etmişti.