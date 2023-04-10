Makyaj sanatçısı Christien Tinsley, Nicolas Cage'in canlandırdığı 'Drakula'nın ünlü sivri dişlerini yapmak için 3D baskı kullandıklarını açıkladı. Tinsley, "Bildiğim kadarıyla bu tüm takma dişleri yapmak için 3D baskı kullandığımız ilk filmdi. 3D baskıya balıklama atladık. Nic'in dişlerini tarayıp, dijital olarak şekillendirdik" dedi.