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        Haberler Spor Transfer Nicolas Pepe, Villarreal'e transfer oldu - Transfer Haberleri

        Nicolas Pepe, Villarreal'e transfer oldu

        Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, İspanyol ekibi Villarreal'e transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:03
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        Pepe'nin yeni adresi İspanya!
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        Trabzonspor'la yolları ayrılan Nicolas Pepe'nin yeni adresi İspanya oldu. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, İspanyol ekibi Villarreal'in yolunu tuttu.

        Pepe, Villarreal'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Trabzonspor'da 26 maçta forma giyen Pepe, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

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