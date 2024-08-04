Nicolas Pepe, Villarreal'e transfer oldu
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, İspanyol ekibi Villarreal'e transfer oldu.
Giriş: 04.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:03
Trabzonspor'la yolları ayrılan Nicolas Pepe'nin yeni adresi İspanya oldu. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, İspanyol ekibi Villarreal'in yolunu tuttu.
Pepe, Villarreal'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da 26 maçta forma giyen Pepe, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
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