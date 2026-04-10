Nicole Kidman 18 ayda 9 rol aldı

Nicole Kidman, oyunculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor. Kendini tamamen işine veren Oscar'lı yıldız, son 18 ayda 9 film ve televizyon projesinde rol aldı.

58 yaşındaki Kidman, en son, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan komedi dizisi 'Margo's Got Money Troubles'ta 28 yaşındaki rol arkadaşı Elle Fanning ile kırmızı halıda yürüdü. Avustralyalı oyuncu, çalışma hayatında yavaşlama niyeti olmadığını kanıtladı.

2024'te, kendisinden 30 yaş küçük Harris Dickinson ile birlikte rol aldığı, çok konuşulan filmi 'Babygirl'de ve animasyon filmi 'Spellbound'da başrolde yer aldı.

Geçen yıl 'Holland' filminde rol alan Kidman, Liev Schreiber ile birlikte 'The Perfect Couple'da ve Simon Baker ile 'Scarpetta'da oynadı.

Kidman, yakında gösterime girecek 'Girls and Their Horses', 'Discretion', 'The Young People' ve 'Practical Magic Two' adlı dört projede de rol alacak.

Kidman'ın eylül ayında 19 yıllık eşi Keith Urban'dan boşanağı açıklanmış, dava ocak ayında resmen sonuçlanmıştı. Daily Mail, Kidman'ın yoğun iş temposunun, evliliğinin sona ermesinde büyük rol oynadığını yazdı. Gazetenin aktardığı iddialara göre şarkıcı, arkadaşlarının önünde Kidman'ı eleştirmiş ve ne kadar ulaşılmaz olduğu konusunda ona meydan okumuştu. Çiftin 17 yaşında Sunday Rose ve 15 yaşında Faith Margaret adında iki kızı var.

Geçen ay, Kidman'ın 'Scarpetta' filmindeki rol arkadaşı Simon Baker ile birlikte olduğu yönünde söylentiler yayılmaya başladı. İkili, New York'taki dizinin galasında kırmızı halıda el ele tutuşurken görüldü.