        Haberler Dünyadan Nicole Kidman 18 ayda 9 rol aldı

        Nicole Kidman 18 ayda 9 rol aldı

        Kariyerinin en verimli günlerini yaşayan Nicole Kidman, son 18 aya 9 farklı film ve diziden başrolleri sıkıştırdı

        Giriş: 10.04.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Nicole Kidman, oyunculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor. Kendini tamamen işine veren Oscar'lı yıldız, son 18 ayda 9 film ve televizyon projesinde rol aldı.

        58 yaşındaki Kidman, en son, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan komedi dizisi 'Margo's Got Money Troubles'ta 28 yaşındaki rol arkadaşı Elle Fanning ile kırmızı halıda yürüdü. Avustralyalı oyuncu, çalışma hayatında yavaşlama niyeti olmadığını kanıtladı.

        2024'te, kendisinden 30 yaş küçük Harris Dickinson ile birlikte rol aldığı, çok konuşulan filmi 'Babygirl'de ve animasyon filmi 'Spellbound'da başrolde yer aldı.

        Geçen yıl 'Holland' filminde rol alan Kidman, Liev Schreiber ile birlikte 'The Perfect Couple'da ve Simon Baker ile 'Scarpetta'da oynadı.

        Kidman, yakında gösterime girecek 'Girls and Their Horses', 'Discretion', 'The Young People' ve 'Practical Magic Two' adlı dört projede de rol alacak.

        Kidman'ın eylül ayında 19 yıllık eşi Keith Urban'dan boşanağı açıklanmış, dava ocak ayında resmen sonuçlanmıştı. Daily Mail, Kidman'ın yoğun iş temposunun, evliliğinin sona ermesinde büyük rol oynadığını yazdı. Gazetenin aktardığı iddialara göre şarkıcı, arkadaşlarının önünde Kidman'ı eleştirmiş ve ne kadar ulaşılmaz olduğu konusunda ona meydan okumuştu. Çiftin 17 yaşında Sunday Rose ve 15 yaşında Faith Margaret adında iki kızı var.

        Geçen ay, Kidman'ın 'Scarpetta' filmindeki rol arkadaşı Simon Baker ile birlikte olduğu yönünde söylentiler yayılmaya başladı. İkili, New York'taki dizinin galasında kırmızı halıda el ele tutuşurken görüldü.

        Polis Haftası'nı kutladı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye'nin not artırımları başlar"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
