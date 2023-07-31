Nicolo Zaniolo çılgınlığı: 30 milyon Euro'luk teklif!
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo gündemden düşmüyor! Suudi Arabistan daha önce teklifler alan ancak bunları reddeden 24 yaşındaki yıldız için bu kez Al Hilal harekete geçti! Diğer yandan İngiltere ve İtalyan basınına göreyse Newcastle United, Zaniolo için istekli!
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo gündemden düşmüyor... Sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu dile getiren ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen İtalyan futbolcuya Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo'nun Suudi Arabistan'a imza atacak bir sonraki üst düzey oyuncu olabileceği öne sürüldü.
Galatasaray'a ara transfer döneminde katılan 24 yaşındaki futbolcunun, 2023 yılında 3. kez forma değiştirmeye hazırlandığı belirtildi.
Al Hilal'in Zaniolo için dev bir teklife hazırlandığı ve böyle bir teklifin her zaman gelmeyeceği aktarıldı.
Suudi Arabistan temsilcisinin, Zaniolo'ya yıllık 30 milyon euro ve 3-4 yıllık bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.
Zaniolo'nun Suudi Arabistan'a transfer olmak konusunda dikkatli bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.
İtalyan yıldız için Suudi Arabistan'a gitmek konusunda birkaç faktörün göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.
Zaniolo için Arabistan'a transfer olmanın büyük bir kazanç sağlayacağı ve 24 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmesi durumunda büyük bir stres yaşamayacağı bir lige gideceğinin altı çizildi.
Zaniolo'nun ayrıca Al Hilal'e transfer olması durumunda, Suudi Arabistan ekibinin bu seneki bir başka transferi Sergej Milinkovic-Savic ile başrolü oynayacağı vurgulandı.
Suudi Arabistan'a gitmesinin Zaniolo'nun Milli Takım kariyerini ise riske atacağı kaydedildi.
Zaniolo'nun Arabistan'a imza atması durumunda İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yıldız ismi yakından takip etme şansının azalacağı hatırlatıldı. Zaniolo'nun bu nedenle milli takımdaki yerini kaybedebileceği ifade edildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı'nda formasını giymek isteyen Zaniolo'nun, Suudi Arabistan'a transfer için bu riski değerlendirmesi gerektiği belirtildi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesinde 35 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu hatırlatıldı.
Bu bedelin Suudi Arabistan temsilcisi için imkansız bir rakam olduğu kaydedildi.
Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
İNGİLTERE'DEN NEWCASTLE İDDİASI!
İngiliz basınına göreyse Newcastle United, Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamak için kısa süre içinde harekete geçecek.
Newcastle'ın hali hazırda Sandro Tonali ve Harvey Barnes'ı kadrosuna kattığı, bu transferlere bir yıldız daha eklemek istediği belirtildi.
Zaniolo'nun çok yönlü bir futbolcu olduğuna vurgu yapılırken menajer Eddie Howe'un bu tarz oyuncularla çalışmayı çok istediği belirtildi.
Benzer bir haber İtalya'da da çıkarken TuttoMercatoWeb'e göre Newcastle bu yaz Zaniolo'yu transfer etmek için 'gözünü karartmış' durumda.
Newcastle'ın hücuma dönük orta saha oyuncusu için olası bir anlaşma konusunda 'bilgi talep ettiği' de belirtiliyor.
Galatasaray'la 2027'ye kadar sözleşmesi olan Zaniolo için sarı-kırmızılıların 'satmaya isteksiz' olduğu ancak yeterince iyi bir teklifle ikna edilebileceği iddia ediliyor.