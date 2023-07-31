Nicolo Zaniolo çılgınlığı: 30 milyon Euro'luk teklif!

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Benzer bir haber İtalya'da da çıkarken TuttoMercatoWeb'e göre Newcastle bu yaz Zaniolo'yu transfer etmek için 'gözünü karartmış' durumda.

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Newcastle'ın hücuma dönük orta saha oyuncusu için olası bir anlaşma konusunda 'bilgi talep ettiği' de belirtiliyor.

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Galatasaray'la 2027'ye kadar sözleşmesi olan Zaniolo için sarı-kırmızılıların 'satmaya isteksiz' olduğu ancak yeterince iyi bir teklifle ikna edilebileceği iddia ediliyor.

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