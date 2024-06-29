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        Haberler Spor Transfer Nicolo Zaniolo'nun transfer rotası değişti! - Son dakika Galatasaray haberi - Futbol Haberleri

        Nicolo Zaniolo'nun transfer rotası değişti!

        Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:23
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        Galatasaray'dan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo, transfer görüşmelerini sürdürüyor.

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        İtalyan ekiplerinin gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcu için yeni bir gelişme daha yaşandı.

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        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zaniolo'yu ikna eden ve Galatasaray ile görüşen Atalanta, ödeme planı konusunda sarı kırmızılı kulüple anlaşmaya varamadı.

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        İki kulüp toplamda 20 milyon euroluk bir rakamda söz birliğine varsa da Galatasaray, transferin kiralık değil satın alma veya zorunlu satın alma opsiyonlu olmasını talep etti.

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        Atalanta ise 'zorunlu' satın alma ve bonservis bedeli ödeme konusunda istekli olmayınca görüşmeler tıkandı.

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        Bu gelişme sonrası devreye giren bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina, Galatasaray ile görüşmelere başladı.

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        Nicolo Zaniolo'ya ilk 11 garantisi veren Mor Menekşeler, zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.

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        Önümüzdeki saatlerin bu transfer için oldukça kritik olduğu ve Zaniolo'nun rotasını bir anda Fiorentina'ya çevirebileceği belirtildi.

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        Kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gol kaydetti.

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