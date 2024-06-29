Nicolo Zaniolo'nun transfer rotası değişti!
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo, transfer görüşmelerini sürdürüyor.
İtalyan ekiplerinin gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcu için yeni bir gelişme daha yaşandı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zaniolo'yu ikna eden ve Galatasaray ile görüşen Atalanta, ödeme planı konusunda sarı kırmızılı kulüple anlaşmaya varamadı.
İki kulüp toplamda 20 milyon euroluk bir rakamda söz birliğine varsa da Galatasaray, transferin kiralık değil satın alma veya zorunlu satın alma opsiyonlu olmasını talep etti.
Atalanta ise 'zorunlu' satın alma ve bonservis bedeli ödeme konusunda istekli olmayınca görüşmeler tıkandı.
Bu gelişme sonrası devreye giren bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina, Galatasaray ile görüşmelere başladı.
Nicolo Zaniolo'ya ilk 11 garantisi veren Mor Menekşeler, zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
Önümüzdeki saatlerin bu transfer için oldukça kritik olduğu ve Zaniolo'nun rotasını bir anda Fiorentina'ya çevirebileceği belirtildi.
Kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gol kaydetti.