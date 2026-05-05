Niğde'de yakınlarının haber alamadığı adam apart evde ölü bulundu
Niğde'de yakınlarının haber alamadığı 26 yaşındaki Cumali Can, kaldığı apart evde ölü bulundu. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 16:52 Güncelleme:
Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi apart evde ölü bulundu.
AA'daki habere göre olay; Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir apart evde kalan 26 yaşındaki Cumali Can'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kontrollerinde evde hareketsiz halde bulunan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Can'ın cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ