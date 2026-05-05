Niğde'de yakınlarının haber alamadığı adam apart evde ölü bulundu

125 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Artvin'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer için 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmalar sonuç verdi. Çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Eki... Daha Fazla Göster Artvin'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer için 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmalar sonuç verdi. Çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından Gezer'in cansız bedeni, yaklaşık 7 metre karın altından çıkarıldı. (DHA) Daha Az Göster