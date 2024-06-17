Nihal Candan'dan önce parti sonra cami
'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan'ın sosyal medyadaki son paylaşımları gündem oldu
Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısı nedeniyle tahliye edilmişti.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında girdiği cezaevinden nisan ayında çıkan Nihal Candan, tahliye edildiğinden beri dikkatleri üzerine çeken davranışlarda bulunuyor.
15 Haziran'da 29'uncu yaşına giren Candan için doğum günü partisi düzenlendi. Candan'ın pastasının üstündeki, "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı da dikkat çekti.
Hemen ardından Sultamahmet Camii'nden bir fotoğraf yayımlayan Nihal Candan, "Ya Hak Ya Vekil vekilim SENSİN sana güveniyoruz kardeşim ve ben" ifadelerine yer verdi.
KARDEŞİ CEZAEVİNDE
Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan da aynı suçlamalarla tutuklanmıştı. 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar vermiş ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
CANDAN KARDEŞELER NEYLE SUÇLANIYOR?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda Nihal Candan olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.