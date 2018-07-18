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"HOŞ GELDİN GÖNLÜME GÖNÜL LİMANIM"

Uzun süre sessizliğini koruyan Nihat Doğan ise bugün yaptığı paylaşımla aşkını dosta düşmana ilan etti. Doğan, paylaşımına "Aşk kalbin misafiridir, ne zaman gidip ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Hoş geldin gönlüme gönül limanım..." notunu düştü.