Nihat Doğan estetik yaptırdı
Türkücü Nihat Doğan da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı
Giriş: 03.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:19
Kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gerdirme işlemi yaptıran şarkıcı Nihat Doğan'ın son görüntüsü çok konuşuldu.
Bir çocuk babası Nihat Doğan'ın yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Nihat Doğan ile İranlı hayranı Arezoo Gharlar, Ağustos 2022'de sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Badıkan adını verdikleri 15 aylık bir oğulları olan çift, geçtiğimiz yıl boşandı.
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