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Cadde'nin haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar Nihat Doğan ile Birsen Bekgöz, Boğaz kenarında yedikleri romantik akşam yemeği sonrası mekanı el ele terk etti. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ikili, uyumlarıyla dikkati çekti.