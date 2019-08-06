Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, NTV'de yayınlanan programda Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtladı. Birçok konuya değinen Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"EN ZOR DÖNEMDE BEN BULUNDUM"

"Yıldırım Demirören kaos döneminde gelmişti. İş dünyam yanında spor hayatım da var. Bu 25 yıllık maziye dayalı. Ankaragücü ile başladım. Yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği yaptım. Fenerbahçe’de Ali Şen döneminde görev aldım. Fenerbahçe’nin en güçlü yönetim kurulunda görev aldım ve herkesten bir şeyler öğrendim. Sonra Aziz Yıldırım döneminde görev aldım ve başkan vekilliği yaptım. En zor dönemde ben bulundum diyebilirim. 3 Temmuz sürecinde vardım. Mehmet Ali Aydınlar, TFF başkanıydı. Türk sporu bitik noktadaydı. Burada önemli destekler vererek Türk futbolu yürümeye başladı. Sayın Demirören de kötü bir dönemde geldi. Bu zamandan daha kötüydü. Şu anda bunların altından kalkabiliriz. Demirören kaosun iine geldi ve ‘Nihat Bey ben bu kaosu bitireceğim’ dedi."

"KULÜPLERE ÖDEMEYİ YAPTIK"

"Şu anda zorluğun başka bir dönemindeyiz. Kulüpler, bizler, el ele verirsek, Bankalar Birliği’nin desteği ile de bu işin altından kalkarız diye düşünüyorum. Biz göreve geldiğimiz zaman Bein Sports ile ilişkileri kucağımızda bulamadık. Son 1 yıldır bu iş devam ediyordu. Yayıncı kuruluş yetkilileri Yıldırım Demirören’e sıkıntılarını anlattılar. Ülkece seçim dönemlerinden geçtik. Şimdi geride bıraktık ama Ağustos’ta yaşadığımız sıkıntıların da etkileri var. 2018-2019 sezonu son taksidi biz görevi ve FIFA’nın seçimli kongresi vardı. O kongrede beIN Sports’u Paris’te ziyarete gittik ve süreç başladı. Kendilerine konuşarak, tartışarak bir noktaya yürüyeceğiz dedik. Bein Sports’u Türk futbolunun stratejik ortağı kabul ettik. Kulüplerin son taksidini ödeyin, kulüplere aktaralım dedik ve parayı hemen havale ettiler. Yeni sezonda anlaşma yapmadan ödeme yapmayacağını Yusuf Bey bize anlatmıştı. 2 ayda 14 toplantı yaptık. Kulüpler Birliği’nde toplantılar yaptık, durumu anlattık ve cuma günü son noktayı koyduk. Tüm kulüplerimize ödemeyi yaparak devam ediyoruz. Gelecek Mayıs’a kadar devam ediyoruz. Dolar bazında %10 civarında bir indirim yaptık ve ilk ödemeyi de yaptılar. Biz de Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerine tüm ödemeyi yaptık. 16-17’sinde de 2019 sezonu başlayacak."

"ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCULAR YETİŞTİRECEĞİZ"

"Bizim ligimiz kötü bir lig değil. 83 milyon ve futbolu seven bir ülkeyiz. Önümüzdeki günlerde takımlarımız mali yapıları göz önüne getirdiğimiz zaman altyapıya önem vermekte mecbur kaldılar. Takımlarını gençleştirmeleri gerektiğini gördüler. Çok önemli futbolcular yetiştireceğimize inanıyorum. Yusuf Yazıcı gibi Milli Takım ve Trabzonspor’un önemli bir ismi Lille’e gitti. Bunu Beşiktaş’ta Cenk Tosun’da gördük. Fenerbahçe’de önemli bir oyuncusunu sattı."

"18 TAKIMI İNCELEYECEĞİZ"

"Her şeyimiz şeffaf ve açık. 1 Haziran’daki seçimli genel kurulda tüzük değişikliğine gittik. Lisan yönetmeliği de değişen en önemli konulardan biriydi. 7 kişiye çıkarttık ve atamasını yaptık. Esas mesele bu. Lisans yönetmeliğini takip edecek, yön verecek ve cezalar varsa tamamen bağımsız bir kurul meydana gelmesi lazım. Bu konularda ödün vermeyeceğiz. Ağustos sonu ile bilançoları, belgeleri incelemeye başlıyoruz. 18 takımı hemen inceleyeceğiz. 2 Eylül’de bunları ortaya koyacağız. Ocaktaki ara transfer dönemine bilanço incelemesi sonrası harcama limitlerini koyacağız. Limiti ilk sene için %30 geçebilir, ikinci sene %15 geçebilirsiniz ama üçüncü sene bu sıfıra düşüyor."

"10 TAKIMIN YAPILANDIRMAYA İHTİYACI YOK"

"18 takımlı bir lig Süper Lig. 10 kulübün yapılandırmaya ihtiyacı yok. Hepsi 8 takım. Diğer 10 takımda sıkıntı yok. Başakşehir, Sivasspor, Gençlerbirliği...Şu anda 10 takımın yeniden yapılandırmaya ihtiyacı yok. 3 takım bitti. Antalyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü ile görüşmeler devam ediyor. Lig başlamadan 8 takımın bu işinin bitmesini istiyorum. Finansal sistemi oturtabilir ve lisans kurulunu iyi çalıştırabilirsek, Türk futbolunun başlangıç noktası oldu diyebilirim. UEFA da bizi gözlüyor. Biz burada başarılı olursak UEFA önümüzü açmış olacak ve Türk futbolunu bekleyen cezalar ortadan kalkmış olacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor, bu sene son dakikada ceza almadılar. Katılamama kararı da olabilirdi.

"2024 İÇİN BİZİ ÜZDÜLER"

"EURO 2024 için bizi gerçekten üzdüler. Ben çok ümitliydim. Ali Koç ve Yıldırım Demirören Türkiye ekonomisini anlattılar ama umduğumuz oyu alamadık ve kaybettik. İnşallah ayın 14’ünde Süper Kupa’yı yapacağız. İstanbul altyapı ve ulaşım olarak Madrid’den daha iyi. İnşallah 6 ay sonra İstanbul’u trafiği çok rahatlamış bir il olarak göreceğiz. Yapılan yatırımları biliyorum. Almanya’nın çok büyük ağırlığı vardı. Oy veren yönetim kurulu üyeleri üzerinde çok ağır baskısı vardı. Bu yoldan vazgeçmiş değiliz. Şimdi hedefimiz 2028 Avrupa Şampiyonası. Alma şansımızın yüksek olduğuna inanıyorum. Almamak için bir neden göremiyorum. İnşallah ben de görmüş olurum o günleri."

SERKAN ÇINAR VE BÜLENT YILDIRIM AÇIKLAMASI

"Rize-Galatasaray ve Beşiktaş-Galatasaray maçında hata yapılmıştır diye o hakemlerle çalışmama kararı alınmadı. Tüm yıl boyunca sergiledikleri performanstan dolayı yeni MHK onlarla birlikte yürümeyeceklerini kabul ettiler ve bunu açıkladılar. Bağımsızdır ve elimizden geldiği kadar müdahaleci olmayacağız. Kulüplerimiz bu işin ciddiyetini anlasın diye Kulüpler Birliği’ni ziyarete gittim. 18 kulübün olduğu yerde ödün verebiliriz ama lisans kurulunda ödün vermeyeceğiz. Bugün yapılacak transferler de bunun içinde. Sayın Zekeriya Alp’in yaptığı listeye kimsenin müdahalesi olmadı. Benim muhatap olduğum kişi Sayın Zekeriya Alp’tir."

"VAR BAŞARILIYDI"

"Bence VAR’ın açıklanmaması doğrudur. Benim bile başkan olmama rağmen dinleme, bakma yetkim yok. Bazı savcı arkadaşlarımız VAR kayıtlarını gönderin şeklinde yazdılar. Bunun mümkünatı yok. UEFA da böyle istiyor. Bence geçen sene de VAR’da başarılıydık. Almanya’da, Fransa’da hatalar olmadı mı? Biz ilk dönemde iyiydik, sonraki dönem hatalar oldu. İnşallah iki dönem de şimdi iyi olacak."