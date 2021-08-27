2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve çeyrek finalist oldu.

Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakalarda, Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu mücadele etti.

Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik rekoru kırarak elde etti. Milli atıcı, 661 puanla paralimpik oyunlarda yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2016 yılında 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti.

Nihat, bu derecesiyle doğrudan çeyrek finale yükselmeyi de başardı.

Aynı kategoride yer alan Bahattin Hekimoğlu ise 643 puanla 5. oldu. Bahattin, son 16 turunda genel sıralamada 12. olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksei Leonov'la eşleşti.

Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde eleme ve madalya müsabakaları 30 Ağustos Pazartesi yapılacak.

Öte yandan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü günündeki okçuluk erkekler makaralı yay açık kategoride Sadık Savaş ile Vedat Aksoy, sıralama turu müsabakalarını tamamladı.

Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakada, 31 okçu yarıştı.

Sadık Savaş topladığı 611 puanla 9'uncu, Vedat Aksoy ise 583 puanla 25'inci oldu.

Savaş son 16 turunda genel klasmanda 24'üncü olan Polonyalı Lukasz Cizsek'le, Vedat ise 8'inci sıradaki Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Anton Ziapaev'le eşleşti.

Milli sporcular karşılaşmalarını 3 Eylül Cuma günü oynayacak.

FATMA DANABAŞ 12. OLDU

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar makaralı yay W1 kategorisinde Fatma Danabaş, sıralama turunda 12. oldu.

Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakada, Fatma 12 sporcu arasında 515 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Milli sporcu eleme turunda 31 Ağustos Salı günü, genel sıralamada 5. olan ABD'li Lia Coryell'le karşılaşacak. Fatma, müsabakayı kazanırsa çeyrek finale çıkarak madalya mücadelesini sürdürecek.

ÖZNUR CÜRE 8'Lİ FİNALLERDE

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar makaralı yay açık kategorisinde sıralama turunu 3. bitiren Öznur Cüre adını 8'li finale yazdırdı.

Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakada, bu kategoride Öznur Cüre ile Sevgi Yorulmaz mücadele etti.

Öznur, topladığı 689 puanla 24 sporcu arasından 3. olarak doğrudan 8'li finale çıktı.

Sevgi ise 679 puanla genel sıralamada 10. oldu. Milli sporcu eleme müsabakası yaparak 8'li finale çıkmaya çalışacak. Sevgi, eleme turunda genel sıralamada 23. olan Taylandlı Prabhaporn Homjanthuek'le karşılaşacak.

Öznur ve Sevgi'nin müsabakaları 30 Ağustos Pazartesi gerçekleşecek.

YÜZME

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede erkekler 50 metre kelebek S5 kategorisinde milli sporcular Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu finale yükselemedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Beytullah ve Koral Berkin, seçme yarışlarında üçüncü seride mücadele etti.

Koral Berkin 38.99, Beytullah ise 39.93'lük zamanla serisini tamamladı. Genel klasmanda 18 sporcu arasında Koral Berkin 10'uncu, Beytullah ise 12'nci oldu. İki sporcu da ilk 8'e giremeyerek final bileti alamadı.

SEVİLAY ÖZTÜRK FİNALE YÜKSELDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk finale kalırken Sümeyye Boyacı elendi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sevilay birinci, Sümeyye ise ikinci seride seçme yarışına çıktı.

Sevilay Öztürk, 45.88'lik derecesiyle genel klasmanda 14 sporcu arasında 4'üncü olarak ilk 8 sporcu arasında yer alıp final bileti aldı. Sümeyye Boyacı ise 49.12'lik zamanıyla genel sıralamada 9'uncu olarak finalin dışında kaldı.

Sevilay Öztürk'ün yer alacağı final müsabakası bugün TSİ 12.31'de başlayacak.

GOLBOL ERKEKLER

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Belçika'ya 6-4 yenildi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, ikinci maçında Belçika'yla karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Çekişmeli geçen maçın sonunu daha iyi oynayan Belçika, karşılaşmayı 6-4 kazandı.

Gruptaki ilk maçında da Almanya'ya 6-4 yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasını yarın TSİ 04.30'da Çin'le oynayacak.

OKÇULUK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar klasik yay açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun, sıralama müsabakalarını tamamladı.

Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakada, bu kategoride Yağmur Şengül, ve Zehra Özbey Torun mücadele etti.

Toplam 24 sporcunun yer aldığı mücadeleyi, Yağmur Şengül 557 puanla 15'inci, Zehra Özbey Torun ise 554 puanla 18'inci sırada bitirdi.

Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun, 2 Eylül Perşembe günü yapılacak eleme müsabakasında birbirlerine rakip oldu. İki milli sporcu arasında oynanacak karşılaşmayı kazanacak kişi, adını 8'li finale yazdıracak ve madalya mücadelesine devam edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay açık kategorisinde Bülent Korkmaz ile Murat Turan, sıralama turu müsabakalarını tamamladı.

Yumenoshima Sıralama Alanı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, 36 okçu yarıştı.

Bülent Korkmaz topladığı 689 puanla 10'uncu, Murat Turan ise 675 puanla 24'üncü oldu.

Milli sporcular, son 32 turu ve müsabakalarını kazanmalarını durumunda son 16 turu karşılaşmalarını yarın yapacak.

BASKETBOL

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, normal süresi 67-67 biten maçta Kanada'yı 77-73 mağlup etti.

Milli takım grupta, Güney Kore'den sonra 2000, 2004 ve 2012'de altın madalya kazanan güçlü rakibi Kanada'yı da yenerek 2'de 2 yaptı. Türkiye, grubundaki 3. maçında yarın TSİ 03.00'da İspanya'yla karşılaşacak.

Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde kapatan milli takım, soyunma odasına ise 30-30'luk eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte Kanada, hücumda etkili oldu ve final periyoduna 54-45 önde girdi. Son çeyrekte çok iyi savunma yapan ay-yıldızlı ekip, 35. dakikada 57-56 öne geçti. Bitime 6 saniye kala Kanada, Nikola Goncin'in basketiyle maça 67-67'lik eşitliği getirdi. Milli takım son topta Uğur Toprak'ın atışında isabet bulamadı ve normal süresi 67-67 berabere biten karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Özgür Gürbulak'la sayılar üreten milli takım, serbest atıştan bulduğu basketlerle son 9 saniyeye 76-73 önde girdi. Kanada, Patrick Anderson'un 3 sayılık atışında isabet bulamadı ve taktik faulden bir sayı daha kazanan Türkiye, sahadan 77-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Kanada'da 33 sayı atan Nikola Goncin oldu. Milli takımımıza galibiyeti getiren isimlerin başında ise 28 sayı atan Özgür Gürbulak ile 17 sayı kaydeden Uğur Toprak yer aldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

JUDO

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 48 kiloda Ecem Taşın, bronz madalya maçı oynama hakkı elde edemedi.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Ecem Taşın, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 3 bronz paralimpik madalyası bulunan Viktoriia Potapova'yla karşılaştı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle zorlanan Ecem, rakibi karşısında altın puanın oynandığı uzatma bölümünde 3. kez ceza puanı aldı ve müsabakayı kaybederek altın madalya şansını kaçırdı.

Bronz madalya şansını sürdürmek için repesaj maçına çıkan Ecem, Almanya'dan Carmen Brussig'i altın puanla yendi.

İkinci repesaj müsabakasında Japon sporcu Shizuka Hangai'yle karşılaşan Ecem, son 10 saniyeye 1-0 önde girdi. Bitime az bir süre kala rakibine üst üste puanlar veren milli sporcu, tatamiden 2-1 yenik ayrıldı ve bronz madalya maçı oynama hakkını son anda kaybetti.

MASA TENİSİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) A Grubu'nda Merve Cansu Demir, Japonya'dan Nozomi Takeuchi'yi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Merve Cansu, Japon rakibi karşısında 11-8, 11-7 ve 11-9'luk setlerle maçı 3-0 kazandı.

Grubunu birer galibiyet ve mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan 20 yaşındaki sporcunun çeyrek final müsabakası yarın gerçekleşecek.