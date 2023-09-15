Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Nikel Nedir, Nerelerde Kullanılır? Nikel Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Nikel nedir, nerelerde kullanılır? Nikel kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Gümüşü andıran yapısıyla değerli bir metal olarak karşımıza çıkan nikel elementi, endüstriyel alan ve tıp sektörü başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Kullanım açısından geniş bir alana sahip olan bu elemente talep, teknolojik gelişmelerle paralellik göstermektedir. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 23:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nikel nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elementin geçmişinin MÖ 20 yılına kadar uzandığı ön görülmektedir. Eski Çin kaynaklarında MÖ 1500'li yıllarda beyaz nikelin kullanıldığına dair bilgiler bulunmaktadır. Ancak görünüş itibariyle sıklıkla gümüş ile karıştırılan nikelin tam olarak hangi tarihlerde kullanıldığı belirsizdir. Nikel nedir? Nerelerde kullanılır? Nikel simgesi ve sembolü nedir? Nikel periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Nikel Nedir?

        Nikel, gümüş-beyaz bir metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Sünek ve dövülebilir yapıya sahiptir. Oldukça sert yapılı olan nikel geçiş metalleri arasında bulunmaktadır. Havaya karşı gösterdiği oksitlendirme direnci sebebiyle bozuk para ve kimyasal araç gereçlerin üretiminde kullanılmaktadır. Doğada genellikle kobalt ile birlikte yer almaktadır. Elementin keşfi 1751 yılına dayanmaktadır. 1751'de Stockholm'de çalışan Axel Fredrik Cronstedt adlı bilim insanı elementle ilgili ilk çalışmalarını yürütmüştür. Önceleri elementin bakır olabileceği düşünülmüş ancak sonraları yeni bir element olarak dünya çapına yayılmıştır. Günlük hayatta yaygın olarak kullandığımız elektronik aletlerin pek çoğunda nikel elementi bulunmaktadır.

        Nikel Nerelerde Kullanılır?

        REKLAM

        Korozyona dayanıklı sebebiyle başlıca maden para yapımında tercih edilmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklıklara dayanan yapıya sahip olduğundan dolayı süper alaşımlar yapmak için kullanılmaktadır. %65'i paslanmaz çelik üretiminde, %20'si ise diğer çelik ve demir alaşımlarının yapımında görev almaktadır. Kaplamada ise %9'luk bir kullanıma sahiptir. Bu kullanım alanları dışında madeni para, pil ve elektronik gibi alanlarda da kullanımına rastlanmaktadır.

        Nikel Simgesi

        Nikel simgesi “Ni” olarak ifade edilmektedir. Nikel, Dünya’da en çok bulunan beşinci elementtir. Dünyanın iç çekirdeğinde en çok bulunan ikinci element olduğu öngörülmektedir. Laterit yatakları ve magmatik sülfit yataklarında yer almaktadır. Dünyanın en büyük nikel üreticisi Çin devletidir.

        Nikel Sembolü

        “Ni” sembolüyle temsil edilen elementin adı "şeytanın bakırı" anlamına gelen Almanca "kupfernickel" kelimesinden gelmektedir. Alman madenciler bakır çıkarabileceklerini düşündükleri için elemente bu ismi vermişlerdir.

        Nikel Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 4. periyodunun 10. grubunda yer alan nikel elementinin atom numarası 28’dir. Ülkemizde işlenebilir nikel yatakları bulunmadığından dolayı, nikel ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Dünya genelindeki nikelin yaklaşık %30'u Kanada'daki Sudbury bölgesinden çıkarılmaktadır.

        Nikel Kullanım Alanları

        Paslanmaz çelik üretimi

        Süper alaşımlar

        Madeni paralar

        Elektro kaplamada

        Mutfak aletleri ve bazı dayanıklı ev aletleri

        Çelik bıçak takımları, çelik tencere üretimi

        Cama yeşil renk vermek için

        Gemi imalatı

        Zırhlı araç imalatı

        İletişim kabloları

        Nikel Özellikleri

        Elementin erime noktası 1455 derece, kaynama noktası 2913 derecedir.

        Yeryüzüne, gökyüzünden düşen meteor taşlarından geldiği öngörülür.

        Doğada saf halde bulunmaz; genellikle kobalt ile birlikte oluşmaktadır.

        Rezervi dünyada en fazla Kanada ve Rusya’da bulunur.

        Dünya genelinde nikel rezervinin 140 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

        Ülkemizde lateritik, sülfit bileşikli nikel oluşumları görülmektedir.

        En ekonomik nikel oluşumları Manisa’nın Çaldağ bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizde işlenebilir nikel yatağı bulunmadığından dolayı nikel madenciliği de yapılmamaktadır.

        Yüksek sıcaklıkta bile korozyona etkili olduğundan dolayı ekmek kızartma makineleri ve fırınlarda tercih edilmektedir.

        Deniz suyunu tatlı suya dönüştüren arıtma tesislerinde bakır-nikel alaşımı kullanılmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu