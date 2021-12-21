Gazeteci ve Fotoğrafçı Nikolaos Manginas anısına, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen “Biz ve Geleneklerimiz” konulu “1. Nikolaos Manginas Fotoğraf Yarışması”nın sonuçları 8 Aralık 2021 Cumartesi günü Yeniköy Panayia Vakfı toplantı salonunda gerçekleşen jüri değerlendirme toplantısında belli oldu.
Yarışmanın seçici kurulunda İzzet Keribar, Coşkun Aral, Emine Ülkerim, Alberto Modiano, Berge Arabian, Mıgırdiç Arzivyan ve Yorgo Demir yer aldı.
Yarışmanın birincisi: İskender SELÇUK - Düğün - Türkiye / Bitlis
Değerlendirme sonucunda yarışma birincisi 7.500TL, ikincisi 5.000TL, üçüncüsü 2.500TL para ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülünü kazanan ise 2.000TL tutarındahediye çekinin sahibi oldu. Ayrca yarmada üç adet de 500’er TL’lik mansiyon ödülü verilirken, 785 bavuru arasndan seçilen 30 eser de sergilenecek. Fotoًraflar sergilenen sanatçlaraysa 250’er TL ile destek veriliyor.
Ödül töreni 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 17.30 da Zoًrafyon Rum Lisesi tِren salonunda gerçekletirilecek.
Pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yaplacak tِören, çevrimiçi olarak da yaynlanacak.
Yarışmanın sonuçları şöyle:
YORUMLAR