Gazeteci ve Fotoğrafçı Nikolaos Manginas anısına, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen “Biz ve Geleneklerimiz” konulu “1. Nikolaos Manginas Fotoğraf Yarışması”nın sonuçları 8 Aralık 2021 Cumartesi günü Yeniköy Panayia Vakfı toplantı salonunda gerçekleşen jüri değerlendirme toplantısında belli oldu.

Yarışmanın seçici kurulunda İzzet Keribar, Coşkun Aral, Emine Ülkerim, Alberto Modiano, Berge Arabian, Mıgırdiç Arzivyan ve Yorgo Demir yer aldı.

Yarışmanın birincisi: İskender SELÇUK - Düğün - Türkiye / Bitlis

Değerlendirme sonucunda yarışma birincisi 7.500TL, ikincisi 5.000TL, üçüncüsü 2.500TL para ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülünü kazanan ise 2.000TL tutarındahediye çekinin sahibi oldu. Ayr‎ca yar‎‏mada üç adet de 500’er TL’lik mansiyon ödülü verilirken, 785 ba‏vuru aras‎ndan seçilen 30 eser de sergilenecek. Fotoًraflar‎ sergilenen sanatç‎laraysa 250’‏er TL ile destek veriliyor.

Ödül töreni 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 17.30 da Zoًrafyon Rum Lisesi tِren salonunda gerçekle‏tirilecek.

Pandemi önlemleri nedeniyle s‎ını‎rlı‎ say‎ıda kat‎ılı‎mc‎ı ile yap‎lacak tِören, çevrimiçi olarak da yay‎nlanacak.

Yarışmanın sonuçları şöyle: