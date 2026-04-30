Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Nilperi Şahinkaya: Birbirlerini kıskanıyorlar - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya: Birbirlerini kıskanıyorlar

        Nilperi Şahinkaya, 'Aynen Aynen' dizisindeki partnerleri Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu hakkında esprili açıklamalarda bulundu

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 08:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nilperi Şahinkaya, katıldığı programda Senegal’de başlayan yaşam öyküsünden isminin konuluş hikâyesine ve eski rol arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli set anılarına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

        2

        "AFRİKA'DA BİR HASTANEDE DOĞMUŞUM"

        Afrika'da dünyaya gelmiş olmasının kendisi için hâlâ şaşırtıcı olduğunu belirten Şahinkaya, "Senegal'de doğdum efendim. Bu durum bana da ilginç geliyor, hâlâ alışamadım. Çünkü Senegal'i hatırlamıyorum; bir daha gitmedim, görmedim. Sanki orası başka bir dünyaymış gibi... Afrika'da bir hastanede doğmuşum, bir süre orada yaşamışız; ben altı aylıkken de Düsseldorf'a geçmişiz" açıklamasını yaptı.

        3

        'Enis Arıkan İle Boş Ders'e konuk olan Şahinkaya, isminin konulma sürecinde rahmetli dedesinin gördüğü bir rüyanın etkili olduğunu söyledi. Oyuncu, "Rahmetli dedem rüyasında aksakallı birini görüyor. Ben daha doğmadan önce kucağında bir bebekle dedeme, 'Bu çocuğun adını Peri koyacaksın; unutma Peri, Peri, Peri' diyor. Dedem uyanınca bu kadar canlı bir rüyadan çok etkilenip anneme anlatıyor. Annem 'Nil' ismini isterken babamın da devreye girmesiyle ismim 'Nilperi' oluyor" ifadelerini kullandı.

        4

        "ZATEN HEP ARALARINDA KALIYORUM"

        Programda kendisine sunulan seçenekler arasında, 'Aynen Aynen' dizisindeki eski rol arkadaşları Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu arasında kalan Şahinkaya, durumu esprili bir dille yorumladı. Şahinkaya, "Yine ikisinin arasında kaldım. Zaten hep aralarında kalıyorum; ikisi de benden dolayı birbirini kıskanıyor. Hep 'O mu, ben mi?' soruları... Gerçekten çok zor" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        #nilperi şahinkaya
        #Aynen Aynen
        #Kerem Bürsin
        #Uraz Kaygılaroğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Alyansını geri taktı
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
