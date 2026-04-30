Nilperi Şahinkaya: Birbirlerini kıskanıyorlar
Nilperi Şahinkaya, 'Aynen Aynen' dizisindeki partnerleri Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu hakkında esprili açıklamalarda bulundu
Nilperi Şahinkaya, katıldığı programda Senegal’de başlayan yaşam öyküsünden isminin konuluş hikâyesine ve eski rol arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli set anılarına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
"AFRİKA'DA BİR HASTANEDE DOĞMUŞUM"
Afrika'da dünyaya gelmiş olmasının kendisi için hâlâ şaşırtıcı olduğunu belirten Şahinkaya, "Senegal'de doğdum efendim. Bu durum bana da ilginç geliyor, hâlâ alışamadım. Çünkü Senegal'i hatırlamıyorum; bir daha gitmedim, görmedim. Sanki orası başka bir dünyaymış gibi... Afrika'da bir hastanede doğmuşum, bir süre orada yaşamışız; ben altı aylıkken de Düsseldorf'a geçmişiz" açıklamasını yaptı.
'Enis Arıkan İle Boş Ders'e konuk olan Şahinkaya, isminin konulma sürecinde rahmetli dedesinin gördüğü bir rüyanın etkili olduğunu söyledi. Oyuncu, "Rahmetli dedem rüyasında aksakallı birini görüyor. Ben daha doğmadan önce kucağında bir bebekle dedeme, 'Bu çocuğun adını Peri koyacaksın; unutma Peri, Peri, Peri' diyor. Dedem uyanınca bu kadar canlı bir rüyadan çok etkilenip anneme anlatıyor. Annem 'Nil' ismini isterken babamın da devreye girmesiyle ismim 'Nilperi' oluyor" ifadelerini kullandı.
"ZATEN HEP ARALARINDA KALIYORUM"
Programda kendisine sunulan seçenekler arasında, 'Aynen Aynen' dizisindeki eski rol arkadaşları Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu arasında kalan Şahinkaya, durumu esprili bir dille yorumladı. Şahinkaya, "Yine ikisinin arasında kaldım. Zaten hep aralarında kalıyorum; ikisi de benden dolayı birbirini kıskanıyor. Hep 'O mu, ben mi?' soruları... Gerçekten çok zor" dedi.
