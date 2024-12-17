Nilperi Şahinkaya: Hadise'ye katılıyorum
Nilperi Şahinkaya, ayrılık ve aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu ayrıca, Hadise'nin "Ayna karşısında poz veren erkek itici" sözlerine de katıldığını söyledi
Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, beş yıldır birlikte olduğu heykeltıraş Emre Yusufi ile yollarını ayıran Nilperi Şahinkaya, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Yoğun bir yıl geçirdiğini belirten Nilperi Şahinkaya, "Çalışmayı çok seviyorum" diyerek işine olan tutkusunu dile getirdi.
"FIRAT BENİM ARKADAŞIM"
Fırat Çelik’le aşk yaşadığına dair çıkan dedikodulara ise oyuncu; "Fırat benim arkadaşım, aynı mahallede oturuyoruz. Karşılaştığımızda sohbet ediyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı.
"AŞK KAPISI KAPANDI"
Ayrılık hakkında sorulan soruya ise Şahinkaya, Biz birbirimizi severek ve mutabık şekilde ayrıldık. Emre Yusufi ile ilgili aşk kapısı kapandı" şeklinde yanıt verdi.
Şu an için hayatında kimse olmadığını belirten Nilperi Şahinkaya, Hadise’nin "Ayna karşısında poz veren erkek itici" sözlerine de katıldığını söyledi. Şahinkaya, "Bu tarz pozlar bence de maskülen değil" diyerek görüşlerini paylaştı.