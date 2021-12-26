1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 Bin lira büyük ikramiye kazanılması onun uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla ’ nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ‘’ Talih Nimet Abla ‘ dan doğuyor ‘’ inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi. Artık Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardır.

1938 yılında zamanın valisi ve belediye başkanı merhum Lütfü Kırdar‘ ın Eminönü meydanının genişletilmesiyle ilgili başlayan istimlâk çalışması nedeniyle şimdiki yerine taşınmıştır.

İşlerin çok olmasından dolayı gece gündüz kar, kış demeden çalışan Nimet abla gerektiğinde evi ne gitmez dükkanın üst katında yatardı.

Satmış olduğu biletlerden çıkan büyük ikramiyeleri gazetelerde yayınlatır ve iş yerine asarak reklamını yapardı. Sattığı biletlerden insanları zengin ve mutlu etmek ona büyük haz ve mutluluk verirdi.