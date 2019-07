"Aşk şu an bana çok uzak"

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar 2 filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Süper kötü Shredder hapishaneden kaçar ve iki mutant bilimadamı Bebop ve Rocksteady'le güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmek üzere bir plan yapar. Şimdi kahramanlarımız; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, güzel April O'Neil ve hokey maskeli yeni takım arkadaşları Casey Jones'la bir araya gelerek, kötü adamlara karşı savaşa hazırlanmalı ve şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük düşmanları Krang'le yüzleşmeye hazır olmalıdır.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

"Oyunun kurallarını yine Kaplumbağalar belirliyor!"

Güzel oyuncu Megan Fox'un da yer aldığı yapımda, efsane kaplumbağalar; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, şehre geri dönüyor.

Orjinal Adı: Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Yönetmen: Dave Green

Oyuncular: Megan Fox, Stephen Amell, Noel Fisher