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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Nintendo, Switch 2'nin kritik özelliğini doğruladı - Teknoloji Haberleri

        Nintendo, Switch 2'nin kritik özelliğini doğruladı

        Nintendo'nun başkanı Shuntaro Furukawa, Nintendo Switch 2'nin eski Switch oyunlarını destekleyecek şekilde geriye dönük uyumluluk özelliğini onayladı. Bu, Switch 2'ye sahip olanlar, mevcut Switch oyunlarını ve Nintendo Switch Online aboneliklerini devam ettirebilecekleri anlamına geliyor

        Giriş: 07.11.2024 - 09:56 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:56
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        Nintendo'dan Switch 2 açıklaması
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        Nintendo, yeni nesil konsolu Switch 2'nin eski Switch oyunlarını destekleyecek şekilde geriye dönük uyumluluk özelliğine sahip olacağını onayladı. Bu özellik, mevcut Switch sahiplerinin yeni konsolu aldıklarında mevcut oyun kütüphanelerini ve Nintendo Switch Online aboneliklerini kullanmaya devam edebilecekleri anlamına geliyor.

        "SWITCH ONLINE HİZMETİ YENİ KONSOLDA OLACAK"

        Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, şirketin yıllık finansal raporu ve yönetim politikası toplantısında, Switch 2'nin eski Switch oyunlarını destekleyecek şekilde tasarlandığını ve Nintendo Switch Online hizmetinin yeni konsolda da mevcut olacağını açıkladı. Bu, Nintendo'nun geçmiş konsollarındaki oyunları da oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

        DUYURU TARİHİ BELLİ

        Furukawa, Switch 2'nin 31 Mart 2025 tarihinden önce duyurulacağını ve bu özellik sayesinde konsolun erken benimsenmesine yardımcı olacağını belirtti. Nintendo, bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi ilerleyen dönemde paylaşmayı planladığını da ekledi.

        MEVCUT KOLEKSİYONLAR KORUNACAK

        Nintendo'nun bu kararı, PlayStation ve Xbox gibi rakiplerinin benzer uygulamalarına uyumlu olacak şekilde, oyuncuların mevcut oyun koleksiyonlarını korumasını sağlayacak. Bu özellik, Switch 2'nin piyasaya sürülmesinde önemli bir etken olacak.

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