Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Nisan 2026 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakılır? AÖF final sınavı ne zaman?

        Nisan 2026 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakılır? AÖF final sınavı ne zaman?

        Geçtiğimiz günlerde yapılan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ardından, sonuçları merakla bekleyen öğrenciler için süreç netleşti. Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamalar sonrası gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakılır? Detaylar haberimizde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF öğrencileri için zorlu sınav süreci resmen başladı. Açıklanacak sonuçlar, adayların akademik performanslarını değerlendirmeleri açısından önemli bir rehber niteliği taşıyor. Bu dönemde yapılacak bilinçli ve planlı bir çalışma, final sınavlarındaki başarıyı doğrudan etkileyebilir. Özellikle not ortalamasını artırmayı hedefleyen öğrenciler için final sınavları belirleyici olacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF final sınavı ne zaman? İşte detaylar.

        2

        2026 AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF ara sınavlarının sonuçları, hızlı bir değerlendirme sürecinin ardından 10 Nisan 2026’da açıklandı.

        3

        AÖF SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

        - aof.anadolu.edu.tr adresine giriş yapın.

        - T.C. kimlik numaranız, e-Devlet şifreniz veya öğrenci bilgileriniz ile sisteme giriş yapın.

        - Ana sayfada yer alan “Sınav Sonuçları” sekmesine tıklayın.

        - Açılan ekrandan ders notlarınızı kolayca görüntüleyin.

        SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        4

        2026 AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

        Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları, 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları