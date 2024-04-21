Nisan ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Nisan ayı enflasyon verileri ile memur ve emekli maaş zamlarında geçerli olacak 4 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili detaylar...