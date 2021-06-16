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Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisanda aylık yüzde 2 ve yıllık yüzde 32.4 artışla 168.8 seviyesinde gerçekleşti

Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisi açıklandı
AA

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100),nisanda bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 168,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 32,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara'da yüzde 1,5'lik, İzmir'de yüzde 1,4'lük artış kaydedildiği görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,6, yüzde 29,8 ve yüzde 34,3 yükseldi.

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