Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

31 Mart seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Muammer Keskin’le seçimlerin hemen ardından yaptığım görüşmede Başkan Keskin ilk icraat olarak Şişli genelinde kaldırım işgallerine son vereceğini, ilk etapta da Nişantaşı’na neşter vuracağını söylemişti.

Ve o neşter Nişantaşı’na vurulmaya başlandı. Son birkaç gündür Nişantaşı’ndaki cadde ve sokaklarda masa sandalye operasyonu sürüyor. Restoran ve kafelerin kaldırımlara yayılan, yayaların geçişini engelleyen masa sandalye ve tenteleri kaldırılıyor.

YENİ KALDIRIM KURALLARI

Şişli’deki tüm esnafa 29.07.2019 tarihinde belediyede “Kaldırım Düzenlemeleri ve Esnaf İşgalleri” konulu halka açık olarak tertip edilen toplantıya katılmaları için davetiye gönderilmişti. Esnafla yapılan bu toplantıda kaldırım işgallerine son vermek için bazı kararlar alındı. İşte birkaç gündür de o kararlara uymayan işletmelere operasyon yapılıyor.

Peki esnafla, işletme sahipleriyle yapılan o toplantıda hangi kararlar alındı? İşte Şişli’deki kaldırım kuralları...



* Esnafın işgaliye alanı kullanabilmeleri için işyeri cephesindeki kaldırımın en az 1.50 cm. genişliğinde olması gereklidir.

GEREKÇE: 1.50 cm. den dar olan kaldırımlarda işgal izni vermek yayaların yürüme hakkını gasp etmek olur.



* İşletme cephesinde 1.50 cm ve daha fazla genişlikte olan kaldırımın yalnızca 1/3 oranındaki genişlik işletme ilgilisinin kullanımına sunulabilir.

GEREKÇE: Kaldırımların kullanım önceliği yayalara ait olduğundan büyük alan yayalara tahsis edilmelidir.



* İşgal alanı yalnızca işletmeye bitişik halde kullanılır.

GEREKÇE: Bu şekilde işgal alanının yaya kullanım alanına sarkması ve yayanın yürüyüş seyrini sekteye uğratması önlenir.



* İşgal alanı işletme cephe genişliğinden dışarı taşamaz.

GEREKÇE: İşletme ilgilisi işletmesinin cephesinde hak sahibidir, başka ilgilinin sınırlarını ihlal edemez.



* Kaldırım bitimine ve yol başlangıcına kesinlikle işgal konulamaz.

GEREKÇE: Yoldan kaldırıma geçmek için hareket eden yaya herhangi bir sütreye takılmadan emniyetli bir şekilde kaldırıma ulaşabilmelidir.



* Her işletme yalnızca tek cephesinde işgal alanı kullanabilecektir.

GEREKÇE: Amaç mümkün olduğu kadar kaldırımı yayalara tahsis edebilmek olduğu için her işletmeye tek cephede işgal izni kullanım hakkı verilmiştir.



* Kullanılan işgal alanında kesinlikle yapılaşmaya müsaade edilmeyecek, en alçak seviyesi yerden 2.50 cm olmak şartıyla tente ile gölgelik alan teşkiline izin verilecektir.

GEREKÇE: İşgal alanı kullanım izinleri geçici izinlerdir bu anlamda kullanılan işgal alanları sabit şekle dönüştürülemez.



* İşgal izni verilmiş olan alanlarda 23.00’ten sonra faaliyet gösterilmeyecektir.

GEREKÇE: İşgal alanı bulunan konumda ikamet eden vatandaşların ticari faaliyet sonucu çıkabilecek gürültüden rahatsız olma ihtimallerini ortadan kaldırmak.